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Делегация клуба Первой лиги посетила Манчестер Сити
Получили уникальный опыт
Фото - ФК Металіст 1925
Делегация ФК "Металлист 1925", выступающего в Первой лиге, побывала на стажировке в английском "Манчестер Сити".
В сообщении от украинского клуба в соцсетях говорится о том, что топ-менеджмент и работники клуба, при содействии Украинской ассоциации футбола побывали на стажировке в Англии. Делегация харьковской команды прошла интенсивный курс от ведущих специалистов "горожан" по коммерции, скаутингу, развитию академии и менеджмента.
"На самом деле, все участники нашей делегации в восторге от увиденного и услышанного. Это уникальный опыт лучших клубов мира. Мы уже понимаем, как мы можем его внедрять в "Металлисте 1925" и с новыми силами и опытом возвращаемся к работе", — поделился впечатлениями вице-президент клуба Юрий Коротун.
Участники делегации также посетили легендарные стадионы "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".
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Напомним, что "Металлист 1925" перед стартом весенней части соревнований в Первой лиге находятся на пятом месте в турнирной таблице группы, которая будет бороться за выход в УПЛ.
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