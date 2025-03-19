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Делегация клуба Первой лиги посетила Манчестер Сити

Первая лига

Получили уникальный опыт

Делегация клуба Первой лиги посетила Манчестер Сити

Фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

Делегация ФК "Металлист 1925", выступающего в Первой лиге, побывала на стажировке в английском "Манчестер Сити".

В сообщении от украинского клуба в соцсетях говорится о том, что топ-менеджмент и работники клуба, при содействии Украинской ассоциации футбола побывали на стажировке в Англии. Делегация харьковской команды прошла интенсивный курс от ведущих специалистов "горожан" по коммерции, скаутингу, развитию академии и менеджмента.

"На самом деле, все участники нашей делегации в восторге от увиденного и услышанного. Это уникальный опыт лучших клубов мира. Мы уже понимаем, как мы можем его внедрять в "Металлисте 1925" и с новыми силами и опытом возвращаемся к работе", — поделился впечатлениями вице-президент клуба Юрий Коротун.

Участники делегации также посетили легендарные стадионы "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

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Напомним, что "Металлист 1925" перед стартом весенней части соревнований в Первой лиге находятся на пятом месте в турнирной таблице группы, которая будет бороться за выход в УПЛ.

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Манчестер Сити Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
FC Metalist 1925
Опубликовал: Андрей Журба
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