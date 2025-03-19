  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Перволиговая Виктория близка к подписанию полузащитника из УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перволиговая Виктория близка к подписанию полузащитника из УПЛ

Первая лига

Ранее он был фактически отчислен из Ингульца

Перволиговая Виктория близка к подписанию полузащитника из УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сумская "Виктория", которая вторую часть сезона будет играть в группе Выбывания Первой лиги, близка к подписанию соглашения с игроком УПЛ. UA-Футбол из собственных источников стало известно, что подопечным Анатолия Бессмертного может стать бывший игрок "Ингульца" Сергей Петько.

31-летний центральный полузащитник находится в расположении сумской команды, которая до 17-го числа находилась на сборах в Винниках. Петько участвовал в спаррингах и успел отметиться голом. Тренерский штаб "Виктории" заинтересован в услугах игрока и стороны находятся на финишной прямой переговоров.

В текущем сезоне в составе "Ингульца" Сергей провел 5 матчей, после чего Василий Кобин отправил его и еще четырех игроков в состав U-19. Уважительной для этого причины, как отметил сам Петько в эфире Матч-центра УПЛ ТВ, не было.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В послужном списке Петько есть выступления в составах "Миная", "Черноморца", "Вереса" и "Волыни". Всего в УПЛ Сергей провел 75 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Делегация клуба Первой лиги посетила Манчестер Сити
yellow-arrow
"Сосед говорит: ты что сдурел?", - Патрик ван Леувен рассказал о своем опыте войны, который он получил в Израиле
yellow-arrow
Оболонь провела спарринг с лидером Первой лиги
Сергей Петько Виктория (Сумы) эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости