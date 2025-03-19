Перволиговая Виктория близка к подписанию полузащитника из УПЛ

Сумская "Виктория", которая вторую часть сезона будет играть в группе Выбывания Первой лиги, близка к подписанию соглашения с игроком УПЛ. UA-Футбол из собственных источников стало известно, что подопечным Анатолия Бессмертного может стать бывший игрок "Ингульца" Сергей Петько.

31-летний центральный полузащитник находится в расположении сумской команды, которая до 17-го числа находилась на сборах в Винниках. Петько участвовал в спаррингах и успел отметиться голом. Тренерский штаб "Виктории" заинтересован в услугах игрока и стороны находятся на финишной прямой переговоров.

В текущем сезоне в составе "Ингульца" Сергей провел 5 матчей, после чего Василий Кобин отправил его и еще четырех игроков в состав U-19. Уважительной для этого причины, как отметил сам Петько в эфире Матч-центра УПЛ ТВ, не было.

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В послужном списке Петько есть выступления в составах "Миная", "Черноморца", "Вереса" и "Волыни". Всего в УПЛ Сергей провел 75 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.