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ФСК - все? Главный тренер Мариуполя принял аматорскую команду

Первая лига
Обновлено

Олег Красноперов возглавил Днестр

ФСК - все? Главный тренер Мариуполя принял аматорскую команду

Фото: ФК Яруд

Новина українською

Аматорский "Днестр" Залещики объявил о назначении главным тренером команды Олега Красноперова.

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Ранее эту должность занимал Олег Шелаев, а тренером-консультантом был Руслан Костышин. Оба перешли работать в "Колос".

Интересно, что до недавнего времени Красноперов тренировал ФСК "Мариуполь", который, судя по всему, снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.

Ранее была информация, что клуб в Первой лиге может заменить "Феникс" Подмонастырь, который готов погасить долги "Мариуполя" в размере приблизительно 5 млн гривен.

На данный момент "Днестр" Залещики занимает 2-е место в группе 1 чемпионата Украины среди аматоров, имея одинаковое количество очков с лидирующим "Агроном".

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Источник:
Днестр Залещики
Опубликовал: Михаил Черныш
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