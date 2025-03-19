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ФСК - все? Главный тренер Мариуполя принял аматорскую команду
Олег Красноперов возглавил Днестр
Фото: ФК Яруд
Аматорский "Днестр" Залещики объявил о назначении главным тренером команды Олега Красноперова.
Ранее эту должность занимал Олег Шелаев, а тренером-консультантом был Руслан Костышин. Оба перешли работать в "Колос".
Интересно, что до недавнего времени Красноперов тренировал ФСК "Мариуполь", который, судя по всему, снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.
Ранее была информация, что клуб в Первой лиге может заменить "Феникс" Подмонастырь, который готов погасить долги "Мариуполя" в размере приблизительно 5 млн гривен.
На данный момент "Днестр" Залещики занимает 2-е место в группе 1 чемпионата Украины среди аматоров, имея одинаковое количество очков с лидирующим "Агроном".
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