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Мариуполь сохранит место в ПФЛ, но будет иметь новое руководство. Клуб сливается с любительским Фениксом
Процесс уже на финишной прямой
Сегодня, 20-го марта, уже через несколько часов состоится передача прав ФСК "Мариуполь" новому руководству. Таким образом "Феникс" Подмонастырь сделает сногсшибательный прыжок из любителей в Первую лигу чемпионата Украины. При этом до конца текущего сезона в Первой лиге клуб будет выступать именно под брендом – "Мариуполь".
Новое руководство оплатит все клубные долги, а также выплатит часть задолженности перед игроками. По информации UA-Футбол, речь идет о закрытии не менее 30% суммы зарплат, которые задолжал им "Мариуполь".
Главный тренер пока еще "Феникса", а уже вскоре «Мариуполя» Максим Фещук тем временем активно занимается формированием состава, поскольку 30-го числа его ожидает уже первая игра с "Прикарпатьем". Тандем "Феникс-Мариуполь" сделал шаги для переноса игры 1-го тура перволиговой группы на Выбывание, но сделать этого не удалось.
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После слияния новый клуб будет базироваться во Львове.
В сферу "интересов" Фещука попал ряд свободных агентов с опытом выступлений в УПЛ. Тренер пытается собрать команду, которая поможет ему сохранить прописку в Первой лиге на следующий сезон. Задача вполне посильная, поскольку команда в своей группе находится на втором месте, имеет 18 очков в активе, а, к примеру, у 16-го "Кремня" набранных баллов вдвое меньше.
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