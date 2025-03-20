Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Минай добавил в заявку 16-летнего воспитанника академии
Хороший шанс предоставился
Минай
16-летний воспитанник академии "Миная" Константин Барзак присоединился к основной команде на вторую половину сезона 2024/25. Об этом сообщает пресс-служба "лисиц".
Юный защитник прошел все возрастные категории академии закарпатского клуба. В нынешнем сезоне Барзак принял участие в 9 матчах в ДЮФЛ Украины U-17. В основной команде Константин будет выступать под 18-м номером.
Отметим, "Минай" возобновит свои выступления в Первой лиге 30 марта.
Читайте такжеМинай объявил о подписании очередного новичка
Популярное сейчас
- "Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России
- Украина получила новую партию F-16 - Зеленский
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Антюх не перейдет в Металлист 1925. У харьковчан есть свои планы на игрока
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО