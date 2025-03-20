Официально. Минай добавил в заявку 16-летнего воспитанника академии

16-летний воспитанник академии "Миная" Константин Барзак присоединился к основной команде на вторую половину сезона 2024/25. Об этом сообщает пресс-служба "лисиц".

Юный защитник прошел все возрастные категории академии закарпатского клуба. В нынешнем сезоне Барзак принял участие в 9 матчах в ДЮФЛ Украины U-17. В основной команде Константин будет выступать под 18-м номером.

Отметим, "Минай" возобновит свои выступления в Первой лиге 30 марта.



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