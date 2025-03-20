Опорник Металлиста 1925 Мафвента не поехал в свою сборную, так как она сыграет с Россией

Опорный полузащитник " Металлиста 1925 " Голден Мафвента проигнорировал вызов в сборную Замбии, сообщает Трибуна.

Все дело в том, что Замбия 25 марта сыграет товарищеский матч с Россией, который пройдет в Москве.

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Такое решение 24-летний хавбек принял, посовещавшись с руководством харьковского клуба. В итоге он решил не ехать в лагерь своей сборной на мартовский сбор.

Отметим, что на счету Мафвенты 8 матчей за сборную Замбии. За "Металлист 1925" он выступает с сентября прошлого года на правах аренды с правом выкупа из чешского "Вышкова".