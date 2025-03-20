Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опорник Металлиста 1925 Мафвента не поехал в свою сборную, так как она сыграет с Россией
Замбия 25 марта сыграет товарищеский матч с Россией
metalist1925.com
Опорный полузащитник "
Все дело в том, что Замбия 25 марта сыграет товарищеский матч с Россией, который пройдет в Москве.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Такое решение 24-летний хавбек принял, посовещавшись с руководством харьковского клуба. В итоге он решил не ехать в лагерь своей сборной на мартовский сбор.
Отметим, что на счету Мафвенты 8 матчей за сборную Замбии. За "Металлист 1925" он выступает с сентября прошлого года на правах аренды с правом выкупа из чешского "Вышкова".
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- "Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России
- Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией
- Появился кандидат на замену ФСК Мариуполю в Первой лиге. Есть первые комментарии
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Комментарии 2