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Опорник Металлиста 1925 Мафвента не поехал в свою сборную, так как она сыграет с Россией

Первая лига
Обновлено

Замбия 25 марта сыграет товарищеский матч с Россией

Опорник Металлиста 1925 Мафвента не поехал в свою сборную, так как она сыграет с Россией

metalist1925.com

Новина українською

Опорный полузащитник "Металлиста 1925" Голден Мафвента проигнорировал вызов в сборную Замбии, сообщает Трибуна.

Все дело в том, что Замбия 25 марта сыграет товарищеский матч с Россией, который пройдет в Москве.

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Такое решение 24-летний хавбек принял, посовещавшись с руководством харьковского клуба. В итоге он решил не ехать в лагерь своей сборной на мартовский сбор.

Отметим, что на счету Мафвенты 8 матчей за сборную Замбии. За "Металлист 1925" он выступает с сентября прошлого года на правах аренды с правом выкупа из чешского "Вышкова".

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
20.03.2025 в 19:47
Молодець!
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Комментарии 2
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alex 66 (Кременчук)
20.03.2025 в 19:47
Молодець!
Ответить
0
0
Харьковчанин (Харків)
20.03.2025 в 18:46
Респект!
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