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Минай подписал полузащитника, который ранее выступал в шестом дивизионе Германии

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Сможет ли помочь "лисицам"?

Минай подписал полузащитника, который ранее выступал в шестом дивизионе Германии

Зоря

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" усилился 20-летним хавбеком Артемом Долбневым. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба.

С 2021 года Долбнев успел поиграть в составах молодежной команды луганской "Зари" U-19, представителя шестого дивизиона Германии "Лок Стендаля" и аматорского "Авангарда" из Лозовой (его последний клуб).

По информации Transfermakt, Артем перешел в "Минай" на правах свободного агента.

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