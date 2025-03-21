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Минай подписал полузащитника, который ранее выступал в шестом дивизионе Германии
Сможет ли помочь "лисицам"?
Зоря
"Минай" усилился 20-летним хавбеком Артемом Долбневым. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба.
С 2021 года Долбнев успел поиграть в составах молодежной команды луганской "Зари" U-19, представителя шестого дивизиона Германии "Лок Стендаля" и аматорского "Авангарда" из Лозовой (его последний клуб).
По информации Transfermakt, Артем перешел в "Минай" на правах свободного агента.
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