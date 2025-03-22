МФК Металлург покинуло двое игроков, - Источник

"МФК Металлург" покинуло двое игроков.

По информации журналиста Дмитрия Венкова, ряды запорожского клуба покинули двое игроков - вингеры Сергей Машталир и Антон Байдал.

Венков сообщил, что Байдал отправился в расположение "Феникса".

Игроки были на просмотре в "Металлурге" в начале марта.

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Последним клубом Сергея Маштапира была "Виктория", за которую он провел 16 матчей в текущем сезоне и забил один гол.

Антон Байдал играл до января в "ФСК Мариуполь", за который провел 9 матчей. На его счету две голевые передачи.