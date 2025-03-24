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Гендиректор Феникса стал бенефициарным владельцем ФСК Мариуполь

Первая лига
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Гендиректор Феникса стал бенефициарным владельцем ФСК Мариуполь

facebook.com/fscmariupol

Новина українською

Генеральный директор подмонастырского "Феникса" Юрий Павлишин стал конечным бенефициарным владельцем ФСК "Мариуполь".

Данная информация появилась в системе YouControl.

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Отмечается, что доля Павлишина в клубе составляет 67%. 16,5% владеют Иван Лущ и Степан Пилип.

Ранее сообщалось, что до конца текущего сезона в Первой лиге "Феникс" будет выступать под брендом ФСК "Мариуполь".

Гендиректор Феникса стал бенефициарным владельцем ФСК Мариуполь - изображение 1

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Источник:
YouControl
Опубликовал: Александр Бураков
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