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Гендиректор Феникса стал бенефициарным владельцем ФСК Мариуполь
Ожидаемые изменения
facebook.com/fscmariupol
Генеральный директор подмонастырского "Феникса" Юрий Павлишин стал конечным бенефициарным владельцем ФСК "Мариуполь".
Данная информация появилась в системе YouControl.
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Отмечается, что доля Павлишина в клубе составляет 67%. 16,5% владеют Иван Лущ и Степан Пилип.
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Источник:YouControl
Опубликовал: Александр Бураков
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