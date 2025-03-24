Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФСК Мариуполь получил новых владельцев - гендиректор рассказал о планах клуба
Клуб был на грани исчезновения
Фото: ФСК Маріуполь
Генеральный директор подмонастырского "Феникса" Юрий Павлишин прокомментировал соглашение о смене собственника ФСК "Мариуполь" и рассказал о своем назначении на должность гендиректора клуба.
- У "Мариуполя" сменились владельцы и ими стали владельцы "Феникса", да?
- Да.
- Можете подробнее рассказать о том, что это за люди, которые пришли в клуб? Из каких сфер эти люди, долго ли они в футболе?
- Смотрите, неделя началась, у нас мало времени по всевозможным заявкам. Подробно все это вам рассказывать нет даже физических возможностей. Только то, что писалось уже. Что уже все произошло.
- Что именно вы имеете в виду? Что произошло?
- Имею в виду, что писали догадки, будет ли "Феникс-Мариуполь". Будем доигрывать сезон как "Феникс-Мариуполь".
- Команда "Феникс" будет выступать как "Мариуполь" в Первой лиге, а уже с нового сезона будет какой-то ребрендинг, да?
- Ребрендинг будет, но сейчас мы будем выступать как "Феникс-Мариуполь". Двойное название будет.
- Соответственно игроки будут из команды "Феникс"?
- Нет, будут профессиональные игроки.
- Как я понимаю, в эти сжатые сроки вам нужно набрать команду?
- Да. По регламенту мы не можем заявить игроков из любительских команд, это должны быть свободные игроки, у которых завершены или расторгнуты контракты.
- А кто тренировать будет, можете ответить?
- Максим Фещук будет главным тренером.
- Какие задачи будут ставиться на этот сезон и следующий? Какие амбиции у руководства?
- Амбиции - в первую очередь сохранить прописку в Первой лиге. Следующий сезон, если все будет хорошо и будем играть в Первой лиге, то будет задача быть в топ-3.
- Есть амбиции подняться в УПЛ?
- Да, есть.
- Новые владельцы и руководство согласились погасить все долги, которые имел клуб?
- Да.
- Переговоры были тяжелыми или нет? Можете как-то охарактеризовать?
- Все переговоры тяжелые. Сейчас у нас такое тяжелое время. Хотелось, чтобы обе стороны были довольны заключенной сделкой.
Вы даже можете почерпнуть информацию о том, кто был владельцем клуба "Феникс" на любительском уровне, те же владельцы ФСК "Мариуполь" сейчас (бенефициарами "Феникса" являются львовские бизнесмены Владимир Феникс, Василий Денека и Степан Пилип – прим.)
Я был генеральным директором "Феникса", сейчас я назначен генеральным директором ФСК "Мариуполь".
- Где команда будет выступать? Во Львовской области или во Львове?
- Во Львове. Будем играть на стадионе "Скиф", а в будущем, с развитием стадиона в селе Подмонастырь, попробуем перебазироваться туда, – сказал Павлишин для Tribuna.com.
Популярное сейчас
- Хацкевич: Жаль, что в штабе Реброва нет футбольных людей, которые могли ему что-то подсказать
- Лунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии
- Разгромное поражение Украины, все полуфиналисты Лига наций, увольнение тренера Ювентуса. Главные новости за 23 марта
- МФК Металлург покинуло двое игроков, - Источник
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом