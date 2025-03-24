ФСК Мариуполь получил новых владельцев - гендиректор рассказал о планах клуба

Генеральный директор подмонастырского "Феникса" Юрий Павлишин прокомментировал соглашение о смене собственника ФСК "Мариуполь" и рассказал о своем назначении на должность гендиректора клуба.

- У "Мариуполя" сменились владельцы и ими стали владельцы "Феникса", да?

- Да.

- Можете подробнее рассказать о том, что это за люди, которые пришли в клуб? Из каких сфер эти люди, долго ли они в футболе?

- Смотрите, неделя началась, у нас мало времени по всевозможным заявкам. Подробно все это вам рассказывать нет даже физических возможностей. Только то, что писалось уже. Что уже все произошло.

- Что именно вы имеете в виду? Что произошло?

- Имею в виду, что писали догадки, будет ли "Феникс-Мариуполь". Будем доигрывать сезон как "Феникс-Мариуполь".

- Команда "Феникс" будет выступать как "Мариуполь" в Первой лиге, а уже с нового сезона будет какой-то ребрендинг, да?

- Ребрендинг будет, но сейчас мы будем выступать как "Феникс-Мариуполь". Двойное название будет.

- Соответственно игроки будут из команды "Феникс"?

- Нет, будут профессиональные игроки.

- Как я понимаю, в эти сжатые сроки вам нужно набрать команду?

- Да. По регламенту мы не можем заявить игроков из любительских команд, это должны быть свободные игроки, у которых завершены или расторгнуты контракты.

- А кто тренировать будет, можете ответить?

- Максим Фещук будет главным тренером.

- Какие задачи будут ставиться на этот сезон и следующий? Какие амбиции у руководства?

- Амбиции - в первую очередь сохранить прописку в Первой лиге. Следующий сезон, если все будет хорошо и будем играть в Первой лиге, то будет задача быть в топ-3.

- Есть амбиции подняться в УПЛ?

- Да, есть.

- Новые владельцы и руководство согласились погасить все долги, которые имел клуб?

- Да.

- Переговоры были тяжелыми или нет? Можете как-то охарактеризовать?

- Все переговоры тяжелые. Сейчас у нас такое тяжелое время. Хотелось, чтобы обе стороны были довольны заключенной сделкой.

Вы даже можете почерпнуть информацию о том, кто был владельцем клуба "Феникс" на любительском уровне, те же владельцы ФСК "Мариуполь" сейчас (бенефициарами "Феникса" являются львовские бизнесмены Владимир Феникс, Василий Денека и Степан Пилип – прим.)

Я был генеральным директором "Феникса", сейчас я назначен генеральным директором ФСК "Мариуполь".

- Где команда будет выступать? Во Львовской области или во Львове?

- Во Львове. Будем играть на стадионе "Скиф", а в будущем, с развитием стадиона в селе Подмонастырь, попробуем перебазироваться туда, – сказал Павлишин для Tribuna.com.