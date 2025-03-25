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Легионер Металлиста 1925 объяснил, почему не поехал в сборную на матч с Россией
Голден Мафвента принял такое решение, посоветовавшись с менеджментом клуба
Фото: ФК Металіст 1925
Опорный полузащитник "Металлиста 1925" и сборной Замбии Голден Мафвента, который отказался ехать в расположение национальной команды на спарринг с РФ, объяснил мотивацию своего решения.
- Это просто. Я думаю, что сделал это для своей семьи - "Металлист 1925". Было бы неправильно для меня, если бы я поехал в расположение сборной, которая будет играть против России. Россия и Украина сейчас не в хороших отношениях.
- Кто принял это решение?
- Я сам принял это решение, пообщавшись с менеджментом "Металлиста 1925".
- А какой была реакция сборной Замбии?
- Они все поняли. Я не могу поехать играть против России, ведь сейчас Украина - это моя семья.
- Какое твое мнение о войне России против Украины?
- Я просто желаю, чтобы это непредсказуемое столкновение как можно скорее завершилось, и все было хорошо, - сказал Мафвента.
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