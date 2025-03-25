Подолье объявило о переходе игрока с опытом выступлений в УПЛ

"Подолье" объявило о подписании контракта с полузащитником Андреем Кухаруком.

Детали соглашения неизвестны. В хмельницком клубе он будет выступать под 15-м номером.

Первую часть текущего сезона 29-летний Кухарук провел в тернопольской "Ниве". В футболке "желто-зеленых" он сыграл 15 матчей (14 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины) и оформил четыре результативные передачи.

Ранее Кухарук также выступал за "Агробизнес", "Мариуполь", "Рух", "Ингулец" и "Верес".