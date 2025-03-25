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Подолье объявило о переходе игрока с опытом выступлений в УПЛ
Андрей Кухарук будет выступать за хмельницкую команду
Фото: ФК Поділля
"Подолье" объявило о подписании контракта с полузащитником Андреем Кухаруком.
Детали соглашения неизвестны. В хмельницком клубе он будет выступать под 15-м номером.
Первую часть текущего сезона 29-летний Кухарук провел в тернопольской "Ниве". В футболке "желто-зеленых" он сыграл 15 матчей (14 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины) и оформил четыре результативные передачи.
Ранее Кухарук также выступал за "Агробизнес", "Мариуполь", "Рух", "Ингулец" и "Верес".
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Источник:ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
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