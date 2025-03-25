  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Подолье объявило о переходе игрока с опытом выступлений в УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подолье объявило о переходе игрока с опытом выступлений в УПЛ

Первая лига

Андрей Кухарук будет выступать за хмельницкую команду

Подолье объявило о переходе игрока с опытом выступлений в УПЛ

Фото: ФК Поділля

Новина українською

"Подолье" объявило о подписании контракта с полузащитником Андреем Кухаруком.

Детали соглашения неизвестны. В хмельницком клубе он будет выступать под 15-м номером.

Первую часть текущего сезона 29-летний Кухарук провел в тернопольской "Ниве". В футболке "желто-зеленых" он сыграл 15 матчей (14 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины) и оформил четыре результативные передачи.

Ранее Кухарук также выступал за "Агробизнес", "Мариуполь", "Рух", "Ингулец" и "Верес".

Читайте также"Украина футбольная" возвращается. Свежий выпуск аналитической передачи. ВИДЕО
По теме
yellow-arrow
Легионер Металлиста 1925 объяснил, почему не поехал в сборную на матч с Россией
yellow-arrow
"Украина футбольная" возвращается. Свежий выпуск аналитической передачи. ВИДЕО
yellow-arrow
ФСК Мариуполь получил новых владельцев - гендиректор рассказал о планах клуба
Подолье (Хмельницкий) Андрей Кухарук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости