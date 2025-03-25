Данченко возобновил карьеру: известно, когда экс-игрок Зари выйдет на поле

Во время зимнего межсезонья "Нива" Тернополь подписала контракт с защитником Олегом Данченко, однако его нет до сих пор в заявке ПФЛ. Главный тренер команды Юрий Вирт прояснил ситуацию, а также рассказал о состоянии здоровья футболиста.

Напомним, летом 2024 года Данченко завершил карьеру, так как получил инфаркт и перенес клиническую смерть. Однако позже он принял решение вернуться в профессиональный футбол.

- Юрий Николаевич, вы анонсировали подписание контракта с Олегом Данченко, но смотрю - его нет в заявке "Нивы" Тернополь на сайте ПФЛ.

- Да, мы его пока не заявили.

- В чем причина?

- Олег проходит реабилитацию.

- У него же были проблемы с сердцем.

- У него все очень хорошо по здоровью, но нужно пройти реабилитацию.

- С чем связана реабилитация - чтобы он набрал форму или с сердцем?

- Все вместе. Ему нужно еще два-три месяца.

- То есть на втором этапе мы его не увидим в составе "Нивы" Тернополь?

- Точно нет. Но верим, что летом он будет с нами и поможет команде.

- А что Данченко говорит о своей форме и самочувствии?

- Все хорошо, он позитивно настроен. Ему сделали все, что нужно. Нужно только время на восстановление, - рассказал Вирт для сайта Украинский футбол.

Также добавим, что за свою карьеру 30-летний Данченко выступал за хмельницкое "Динамо", "Шахтер", "Черноморец", четыре российских клуба, греческий АЕК и луганскую "Зарю".