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Данченко возобновил карьеру: известно, когда экс-игрок Зари выйдет на поле

Первая лига

30-летний футболист присоединился к тернопольской "Ниве"

Данченко возобновил карьеру: известно, когда экс-игрок Зари выйдет на поле

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Во время зимнего межсезонья "Нива" Тернополь подписала контракт с защитником Олегом Данченко, однако его нет до сих пор в заявке ПФЛ. Главный тренер команды Юрий Вирт прояснил ситуацию, а также рассказал о состоянии здоровья футболиста.

Напомним, летом 2024 года Данченко завершил карьеру, так как получил инфаркт и перенес клиническую смерть. Однако позже он принял решение вернуться в профессиональный футбол.

- Юрий Николаевич, вы анонсировали подписание контракта с Олегом Данченко, но смотрю - его нет в заявке "Нивы" Тернополь на сайте ПФЛ.

- Да, мы его пока не заявили.

- В чем причина?

- Олег проходит реабилитацию.

- У него же были проблемы с сердцем.

- У него все очень хорошо по здоровью, но нужно пройти реабилитацию.

- С чем связана реабилитация - чтобы он набрал форму или с сердцем?

- Все вместе. Ему нужно еще два-три месяца.

- То есть на втором этапе мы его не увидим в составе "Нивы" Тернополь?

- Точно нет. Но верим, что летом он будет с нами и поможет команде.

- А что Данченко говорит о своей форме и самочувствии?

- Все хорошо, он позитивно настроен. Ему сделали все, что нужно. Нужно только время на восстановление, - рассказал Вирт для сайта Украинский футбол.

Также добавим, что за свою карьеру 30-летний Данченко выступал за хмельницкое "Динамо", "Шахтер", "Черноморец", четыре российских клуба, греческий АЕК и луганскую "Зарю".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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