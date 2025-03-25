Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данченко возобновил карьеру: известно, когда экс-игрок Зари выйдет на поле
30-летний футболист присоединился к тернопольской "Ниве"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Во время зимнего межсезонья "Нива" Тернополь подписала контракт с защитником Олегом Данченко, однако его нет до сих пор в заявке ПФЛ. Главный тренер команды Юрий Вирт прояснил ситуацию, а также рассказал о состоянии здоровья футболиста.
Напомним, летом 2024 года Данченко завершил карьеру, так как получил инфаркт и перенес клиническую смерть. Однако позже он принял решение вернуться в профессиональный футбол.
- Юрий Николаевич, вы анонсировали подписание контракта с Олегом Данченко, но смотрю - его нет в заявке "Нивы" Тернополь на сайте ПФЛ.
- Да, мы его пока не заявили.
- В чем причина?
- Олег проходит реабилитацию.
- У него же были проблемы с сердцем.
- У него все очень хорошо по здоровью, но нужно пройти реабилитацию.
- С чем связана реабилитация - чтобы он набрал форму или с сердцем?
- Все вместе. Ему нужно еще два-три месяца.
- То есть на втором этапе мы его не увидим в составе "Нивы" Тернополь?
- Точно нет. Но верим, что летом он будет с нами и поможет команде.
- А что Данченко говорит о своей форме и самочувствии?
- Все хорошо, он позитивно настроен. Ему сделали все, что нужно. Нужно только время на восстановление, - рассказал Вирт для сайта Украинский футбол.
Также добавим, что за свою карьеру 30-летний Данченко выступал за хмельницкое "Динамо", "Шахтер", "Черноморец", четыре российских клуба, греческий АЕК и луганскую "Зарю".
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Миколенко: Мы не играем как топ-сборная, но поддержка у нас топовая. Однако есть некоторые "кадры"
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- ФСК Мариуполь получил новых владельцев - гендиректор рассказал о планах клуба
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом