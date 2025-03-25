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ПФЛ в следующем сезоне планирует вернуться к 16 командам в Первой лиге
Во Второй лиге останется две группы
Фото: Професіональна футбольна ліга
В сезоне 2025/26 ПФЛ планирует изменить формат проведения Первой лиги. Об этом заявил Президент ПФЛ Александр Каденко.
"Давайте будем откровенными, чемпионат Первой лиги в два этапа – это был вынужденный шаг. Я думаю, все помнят историю, как мы восстанавливали чемпионат после начала агрессии Российской Федерации. Я хочу поблагодарить наши Вооруженные силы Украины, наши Силы обороны за то, что они вытеснили с большой территории нашей страны агрессора, предоставили нам возможность возобновить соревнования. Это, безусловно, также их большая заслуга. Мы шли на это вынужденно, потому что в тот период было непонятно.
У нас уже приняты решения на прошлой Конференции, что мы с сезона 2025/26 переходим к классическому формату - в Первой лиге будет 16 команд, матчи в два круга: дома и на выезде.
Мы планируем, что мы будем играть 16 команд, два круга, но окончательное решение, в каком формате мы будем играть, клубы Первой лиги примут в мае, когда мы будем проводить голосование, и команды окончательно определятся. Мы надеемся, что все поддержат формат 16 команд, два круга", – сказал Каденко.
Также Александр Каденко рассказал о том, какие изменения могут произойти в формате проведения соревнований в следующем сезоне во Второй лиге.
"Относительно формата и количества, мы уже об этом говорили. Общаясь с руководителями и тренерами, все-таки уже все подходят больше к тому, что Вторая лига должна в первую очередь сохранить свой региональный принцип, должно быть две группы.
Скорее всего, у нас там будет 12-14 команд в группах, то есть около 12, но мы будем играть три круга, чтобы набрать хотя бы 30-32 игры. Это о том, что мы говорили – закончить в середине ноября и в середине марта уже начать соревнования", – рассказал Каденко.
Напомним, что в сезоне 2024/25 в Первой лиге 18 команд были распределены на 2 группы по географическому принципу и сыграли 2 круга на первом этапе. После его окончания были сформированы Чемпионская группа и группа за выживание.
В сентябре 2024 года "Хуст" снялся с Первой лиги после 3 сыгранных туров. Также был близок к снятию ФСК "Мариуполь".
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