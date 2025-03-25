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Новичок Металлиста 1925: Да, буду честным, я боялся войны в Украине

Первая лига
Обновлено

Голден Мафвента рассказал, как он оказался в Украине

Новичок Металлиста 1925: Да, буду честным, я боялся войны в Украине

metalist1925.com

Новина українською

Замбийский новичок "Металлиста 1925" Голден Мафвента, арендованный у "Вышкова", рассказал, как у него появился вариант с Украиной.

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– Как ты стал игроком "Металлиста 1925"?

– У меня есть агент. Однажды он связался со мной и сказал: есть вот такой вариант. Я ответил: "Ок, без проблем".

– Почему ты выбрал "Металлист 1925"?

– Я думаю, что "Металлист 1925" – это хороший клуб. Лучший клуб для меня.

– А что ты знал об украинском футболе перед переходом в "Металлист 1925"?

– Кроме "Металлиста 1925", я знал такие украинские клубы, как "Шахтер" и "Динамо". Из ваших футболистов мне был известен Александр Зинченко.

– Ты боялся войны в Украине?

– Да, буду честным, боялся. Однако сейчас я привык к этой ситуации и концентрируюсь на футболе.

– А что говорят твои родные?

– Все нормально. Мы общаемся почти каждый день, и я им рассказываю о себе и ситуации здесь.

– Как ты себя чувствуешь в Украине?

– Я чувствую себя хорошо.

– В Украине много красивых девушек. Уже познакомился с кем-нибудь?

– Да, в Украине много красивых девушек, но я еще ни с кем не познакомился (улыбается).

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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