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ЮКСА подписала бывшего центрбека Вереса

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Александр Мельник нашел новый клуб

ЮКСА подписала бывшего центрбека Вереса

Фото: ФК ЮКСА

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24-летний центральный защитник Александр Мельник присоединился к ФК "ЮКСА", сообщает клубная пресс-служба.

По данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Предыдущим клубом Мельника был "Верес", который он покинул в декабре 2024 года. За ровенский клуб он провел всего лишь два матча.

Напомним, Александр Мельник - воспитанник киевского "Динамо", но за основную команду так и не играл. На взрослом уровне защищал цвета "Александрии" и "Миная".

"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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