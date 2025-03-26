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ЮКСА подписала бывшего центрбека Вереса
Александр Мельник нашел новый клуб
Фото: ФК ЮКСА
24-летний центральный защитник Александр Мельник присоединился к ФК "ЮКСА", сообщает клубная пресс-служба.
По данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Предыдущим клубом Мельника был "Верес", который он покинул в декабре 2024 года. За ровенский клуб он провел всего лишь два матча.
Напомним, Александр Мельник - воспитанник киевского "Динамо", но за основную команду так и не играл. На взрослом уровне защищал цвета "Александрии" и "Миная".
"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.
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