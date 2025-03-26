ЮКСА подписала бывшего центрбека Вереса

24-летний центральный защитник Александр Мельник присоединился к ФК "ЮКСА", сообщает клубная пресс-служба.

По данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Предыдущим клубом Мельника был "Верес", который он покинул в декабре 2024 года. За ровенский клуб он провел всего лишь два матча.

Напомним, Александр Мельник - воспитанник киевского "Динамо", но за основную команду так и не играл. На взрослом уровне защищал цвета "Александрии" и "Миная".

"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.