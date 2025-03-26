В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона

Уже в субботу начинается весенняя часть сезона Первой лиги в группе "Выбывание". А на следующей неделе сыграют свои матчи в группе "Чемпионская".

Какой формат соревнований?

После первой части сезона клубы поделили на группу "Чемпионскую" и группу "Выбывание". В чемпионской группе в весенней части сезона играют восемь команд. По результатам второго этапа первые две команды получают право на прямой выход в УПЛ, а третья и четвертая сыграют матчи плей-офф за повышение в классе. В группе "Выбывание" весной будут играть девять команд. Команды группы "Выбывание", которые займут 6-7 места, сыграют стыковые матчи со 2 и 3 местами Второй лиги. Команды же, которые финишируют на 8-10 местах, переходят во Вторую лигу напрямую. На втором этапе команды группы А проводят матчи только с командами группы Б в два круга.

Кто сыграет во второй части сезона в Первой лиге?

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр", "Агробизнес“, "Кудривка“, "Полтава“, "Металлист“, "Металлист 1925“, ЮКСА, "Буковина"

Группа "Выбывание"

"Виктория", "Мариуполь“, "Металлург“, "Нива“, "Минай“, "Прикарпатье“, "Диназ“, "Кремень“, "Подолье“.

Кто главные фавориты второй части сезона?

Перед стартом второй части сезона в группе "Чемпионская" лидируют "Эпицентр" и "Агробизнес". Однако, больше всего шансов выиграть Первую лигу у "Металлиста 1925", который пока от первого места отстает на четыре очка. Также не стоит списывать со счетов "Кудривку", которая в первой части сезона продемонстрировала свою конкурентоспособность. Вероятнее всего, шо за две прямые путевки за повышение в классе будут бороться "Эпицентр", "Металлист 1925" и "Кудривка". Также интересно посмотреть на "Полтаву", которая имеет опытный состав, но не хватает стабильности. Пока последнее место занимает "Буковина", но уверены, что коллектив из Черновцов постарается побороться за плей-офф.

В группе "Выбывание" ряд более или менее равных команд, поэтому каждая игра должна быть конкурентной. Главными аутсайдерами стоит все же считать "Кремень" и "Диназ". Пока последнее место занимает "Подолье", но команда Ковальца должна подняться из зоны вылета.

Кто может удивить во второй части сезона?

Не стоит списывать со счетов ЮКСА. В составе этой команды есть ряд квалифицированных легионеров, которые способны решать судьбы матчей. ЮКСА достаточно неплохо себя проявила в прошлом году, поэтому у "крестоносцев" есть все шансы побороться за плей-офф. Также не надо недооценивать "Металлист". Молодая команда Андрея Онищенко удивила осенью и почему бы не сделать это еще раз? Молодые таланты харьковчан точно смогут навязать борьбу более именитым соперникам.

Где будут транслироваться матчи?

Общенациональный спортивный телеканал DiviSport будет транслировать вживую все матчи Первой лиги Профессиональной футбольной лиги Украины. Все матчи можно будет посмотреть бесплатно на сайте и Youtube-канале DiviSport вживую и в эфире телеканала согласно расписанию.

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Расписание первого тура

Группа "Выбывание"

29.03. 13:00. "Диназ" - "Минай"

30.03. 12:00. "Металлург" - "Подолье"

30.03. 14:00. "Прикарпатье" - "Мариуполь"

31.03. 12:00. "Кремень" - "Нива"

Группа "Чемпионская"

05.04. 12:00. "Эпицентр" - ЮКСА

05.04. 14:00. "Агробизнес" - "Полтава"

06.04. 12:00. "Буковина" - "Кудривка"

06.04. 14:00. "Металлист" - "Металлист 1925"