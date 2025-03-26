  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги

Первая лига

Владислав Нехтий стал игроком МФК "Металлург"

Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги

Фото: МФК Металург

Новина українською

МФК "Металлург" объявил о подписании полузащитника Владислава Нехтия.

Детали сотрудничества неизвестны. Хавбек выбрал себе 9-й номер.

До этого опытный футболист выступал за "Кудровку". В первой части сезона он провел 19 матчей (16 - в Первой лиги, 3 - в Кубке Украины) и сделал четыре результативные передачи.

33-летний Нехтий является воспитанником "Шахтера" и находился в структуре клуба в 2007-2013 годах. Ранее он защищал цвета "Авангарда", "Мариуполя", "Полтавы", "Колоса", "Металлиста" и "ЛНЗ". Также у него есть опыт игры в чемпионате Казахстана.

Читайте такжеПФЛ в следующем сезоне планирует вернуться к 16 командам в Первой лиге
По теме
yellow-arrow
Экс-вингер Ингульца присоединился к сумской Виктории
yellow-arrow
В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
yellow-arrow
ЮКСА подписала бывшего центрбека Вереса
Владислав Нехтий Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости