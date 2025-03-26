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Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги
Владислав Нехтий стал игроком МФК "Металлург"
Фото: МФК Металург
МФК "Металлург" объявил о подписании полузащитника Владислава Нехтия.
Детали сотрудничества неизвестны. Хавбек выбрал себе 9-й номер.
До этого опытный футболист выступал за "Кудровку". В первой части сезона он провел 19 матчей (16 - в Первой лиги, 3 - в Кубке Украины) и сделал четыре результативные передачи.
33-летний Нехтий является воспитанником "Шахтера" и находился в структуре клуба в 2007-2013 годах. Ранее он защищал цвета "Авангарда", "Мариуполя", "Полтавы", "Колоса", "Металлиста" и "ЛНЗ". Также у него есть опыт игры в чемпионате Казахстана.
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