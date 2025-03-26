Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги

МФК "Металлург" объявил о подписании полузащитника Владислава Нехтия.

Детали сотрудничества неизвестны. Хавбек выбрал себе 9-й номер.

До этого опытный футболист выступал за "Кудровку". В первой части сезона он провел 19 матчей (16 - в Первой лиги, 3 - в Кубке Украины) и сделал четыре результативные передачи.

33-летний Нехтий является воспитанником "Шахтера" и находился в структуре клуба в 2007-2013 годах. Ранее он защищал цвета "Авангарда", "Мариуполя", "Полтавы", "Колоса", "Металлиста" и "ЛНЗ". Также у него есть опыт игры в чемпионате Казахстана.