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Экс-вингер Ингульца присоединился к сумской Виктории

Первая лига

В последний раз он выходил на поле в сентябре 2024 года

Экс-вингер Ингульца присоединился к сумской Виктории

Фото: ФК Вікторія Суми

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31-летний вингер Ярослав Богунов перешел в сумскую "Викторию", сообщает пресс-служба клуба.

Согласно данным Transfermarkt, контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

Предыдущим его клубом был "Ингулец", который он покинул в октябре 2024 года из-за "натянутых" отношений с главным тренером Василием Кобиным. В последний раз он выходил на поле 29 сентября в матче "Оболонью" (1:2), отыграв 20 минут.

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"Виктория" занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги в группе Выбывания.

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Источник:
ФК Вікторія Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
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