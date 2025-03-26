Экс-вингер Ингульца присоединился к сумской Виктории

31-летний вингер Ярослав Богунов перешел в сумскую "Викторию", сообщает пресс-служба клуба.

Согласно данным Transfermarkt, контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

Предыдущим его клубом был "Ингулец", который он покинул в октябре 2024 года из-за "натянутых" отношений с главным тренером Василием Кобиным. В последний раз он выходил на поле 29 сентября в матче "Оболонью" (1:2), отыграв 20 минут.

"Виктория" занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги в группе Выбывания.