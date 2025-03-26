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Экс-вингер Ингульца присоединился к сумской Виктории
В последний раз он выходил на поле в сентябре 2024 года
Фото: ФК Вікторія Суми
31-летний вингер Ярослав Богунов перешел в сумскую "Викторию", сообщает пресс-служба клуба.
Согласно данным Transfermarkt, контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.
Предыдущим его клубом был "Ингулец", который он покинул в октябре 2024 года из-за "натянутых" отношений с главным тренером Василием Кобиным. В последний раз он выходил на поле 29 сентября в матче "Оболонью" (1:2), отыграв 20 минут.
"Виктория" занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги в группе Выбывания.
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Источник:ФК Вікторія Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
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