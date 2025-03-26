"Строим новую команду". Калиниченко рассказал о состоянии дел в Минае

Новый главный тренер "Миная" Евгений Калиниченко поделился новостями из клубного лагеря.

- Приняв команду у вас было понимание, кто остается?

- Более опытные исполнители, которые подбирались под задачу вернуться в УПЛ, нас покинули. Мы сделали ставку на молодежь. Заменить пятерых футболистов не является проблемой. Строим новую команду.

- Какие позиции у вас проседали, когда зашли в ФК "Минай"?

- Мы стремились усилить каждую из линий. Нужно было создавать конкуренцию. Кроме середины поля нам нужно было закрыть каждую позицию несколькими игроками. Особенно в усилении нуждалась линия защиты.

Руководство клуба хочет быть трамплином для молодежи и продавать футболистов. Ставка делалась на игроков с хорошей школой, которые хотели бы к нам присоединиться на полноценной основе или на правах аренды.

- Финансовые моменты не отпугнули вас принять предложение?

- Насколько я знаю, ФК "Минай" вовремя платил зарплату и даже премиальные. Сейчас есть утвержденный бюджет и все обязательства выполняются, - сказал Калиниченко.