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"Строим новую команду". Калиниченко рассказал о состоянии дел в Минае

Первая лига
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"Строим новую команду". Калиниченко рассказал о состоянии дел в Минае

Минай

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Новый главный тренер "Миная" Евгений Калиниченко поделился новостями из клубного лагеря.

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- Приняв команду у вас было понимание, кто остается?

- Более опытные исполнители, которые подбирались под задачу вернуться в УПЛ, нас покинули. Мы сделали ставку на молодежь. Заменить пятерых футболистов не является проблемой. Строим новую команду.

- Какие позиции у вас проседали, когда зашли в ФК "Минай"?

- Мы стремились усилить каждую из линий. Нужно было создавать конкуренцию. Кроме середины поля нам нужно было закрыть каждую позицию несколькими игроками. Особенно в усилении нуждалась линия защиты.

Руководство клуба хочет быть трамплином для молодежи и продавать футболистов. Ставка делалась на игроков с хорошей школой, которые хотели бы к нам присоединиться на полноценной основе или на правах аренды.

- Финансовые моменты не отпугнули вас принять предложение?

- Насколько я знаю, ФК "Минай" вовремя платил зарплату и даже премиальные. Сейчас есть утвержденный бюджет и все обязательства выполняются, - сказал Калиниченко.

Напомним, Калиниченко возглавил "Минай" в феврале. 29 марта "лисы" сыграют против "Диназа" в рамках Первой лиги.

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тренер ФК Минай Евгений Калиниченко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
26.03.2025 в 16:26
Очень высокие цели у команды продавать.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
26.03.2025 в 16:26
Очень высокие цели у команды продавать.
Ответить
0
0

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