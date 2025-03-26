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"Строим новую команду". Калиниченко рассказал о состоянии дел в Минае
Интересно что получится
Минай
Новый главный тренер "Миная" Евгений Калиниченко поделился новостями из клубного лагеря.
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- Приняв команду у вас было понимание, кто остается?
- Более опытные исполнители, которые подбирались под задачу вернуться в УПЛ, нас покинули. Мы сделали ставку на молодежь. Заменить пятерых футболистов не является проблемой. Строим новую команду.
- Какие позиции у вас проседали, когда зашли в ФК "Минай"?
- Мы стремились усилить каждую из линий. Нужно было создавать конкуренцию. Кроме середины поля нам нужно было закрыть каждую позицию несколькими игроками. Особенно в усилении нуждалась линия защиты.
Руководство клуба хочет быть трамплином для молодежи и продавать футболистов. Ставка делалась на игроков с хорошей школой, которые хотели бы к нам присоединиться на полноценной основе или на правах аренды.
- Финансовые моменты не отпугнули вас принять предложение?
- Насколько я знаю, ФК "Минай" вовремя платил зарплату и даже премиальные. Сейчас есть утвержденный бюджет и все обязательства выполняются, - сказал Калиниченко.
Напомним, Калиниченко возглавил "Минай" в феврале. 29 марта "лисы" сыграют против "Диназа" в рамках Первой лиги.
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