  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина отказалась от подписания экс-вингера клубов УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина отказалась от подписания экс-вингера клубов УПЛ

Первая лига

Оказался ненужен

Буковина отказалась от подписания экс-вингера клубов УПЛ

Фото - Лівий Берег

Новина українською

"Буковине" не понадобились услуги бывшего вингера "Руха" и "Левого Берега" Руслана Непейпиева.

Ранее, по информации Sport.ua, 21-летний футболист находился на просмотре у черновицкого клуба.

Читайте такжеВ Буковине рассказали, как устранили неполадки на стадионе перед матчем Кубка Украины

Отмечается, что Непейпиев не сумел убедить тренерский штаб "Буковины" уровнем своей подготовки, и уже покинул расположение команды.

1-го апреля "Буковина" начнет весеннюю часть сезона матчем против сумской "Виктории" в четвертьфинале Кубка Украины.

По теме
yellow-arrow
"Строим новую команду". Калиниченко рассказал о состоянии дел в Минае
yellow-arrow
Экс-вингер Ингульца присоединился к сумской Виктории
yellow-arrow
Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги
Первая лига Буковина (Черновцы) Руслан Непейпиев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости