Буковина отказалась от подписания экс-вингера клубов УПЛ

"Буковине" не понадобились услуги бывшего вингера "Руха" и "Левого Берега" Руслана Непейпиева.

Ранее, по информации Sport.ua, 21-летний футболист находился на просмотре у черновицкого клуба.



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Отмечается, что Непейпиев не сумел убедить тренерский штаб "Буковины" уровнем своей подготовки, и уже покинул расположение команды.

1-го апреля "Буковина" начнет весеннюю часть сезона матчем против сумской "Виктории" в четвертьфинале Кубка Украины.