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Буковина отказалась от подписания экс-вингера клубов УПЛ
Оказался ненужен
Фото - Лівий Берег
"Буковине" не понадобились услуги бывшего вингера "Руха" и "Левого Берега" Руслана Непейпиева.
Ранее, по информации Sport.ua, 21-летний футболист находился на просмотре у черновицкого клуба.
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Отмечается, что Непейпиев не сумел убедить тренерский штаб "Буковины" уровнем своей подготовки, и уже покинул расположение команды.
1-го апреля "Буковина" начнет весеннюю часть сезона матчем против сумской "Виктории" в четвертьфинале Кубка Украины.
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