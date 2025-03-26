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Стало известно руководство обновленного Мариуполя и где будет играть команда

Первая лига
Обновлено

Мариуполь продолжит существование

Стало известно руководство обновленного Мариуполя и где будет играть команда

Фото: ФСК Маріуполь

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Перволиговый "Мариуполь", которого спас от банкротства любительский ФК "Феникс" из Львовщины, официально узаконил свои отношения с 19 игроками.

Как сообщает Sport.ua, последними подписали контракты с "горожанами" Сергей Петько из "Ингульца", Сергей Машталир из "Виктории", Руслан Непейпиев из "Руха", Вадим Червак из "Металлиста 1925", Максим Гуменюк из "Карпат", Дмитрий Панченко из "Локомотива".

Свои домашние поединки "Мариуполь" будет проводить во Львове на стадионе университета физической культуры.

Что касается нового руководства ФСК "Мариуполь", то почетным президентом стал Владимир Феник, президентом – Василий Денека, вице-президентами – Иван Лущ и Степан Филипп. Все они – известные на Львовщине бизнесмены.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Мариуполь" с 18 очками занимает десятое место в группе "Выбывание" Первой лиги.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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