Два игрока покинули лагерь ФК ЮКСА после неудачного просмотра

Два украинских игрока покинули расположение ФК "ЮКСА", где находились на просмотре.

Речь идет об Артеме Векленко и Михаиле Плохотнюке, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Оба футболиста не смогли впечатлить тренерский штаб клуба и покинули лагерь команды.

В первой части сезона Векленко выступал за "Ниву" Тернополь (3 матча), а Плохотнюк – за "Минай" (3 поединка).

Ранее сообщалось, что Плохотнюк не подошел сумской "Виктории".