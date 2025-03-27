Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два игрока покинули лагерь ФК ЮКСА после неудачного просмотра
Не смогли оправдать ожидания тренерского штаба
Фото: CSMPolitehnicaIasiOficial/ Автор - draqos pascaneanu
Два украинских игрока покинули расположение ФК "ЮКСА", где находились на просмотре.
Речь идет об Артеме Векленко и Михаиле Плохотнюке, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Оба футболиста не смогли впечатлить тренерский штаб клуба и покинули лагерь команды.
В первой части сезона Векленко выступал за "Ниву" Тернополь (3 матча), а Плохотнюк – за "Минай" (3 поединка).
Ранее сообщалось, что Плохотнюк не подошел сумской "Виктории".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский: Путин скоро умрет, это факт, и все закончится
- Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб
- Джокович: Всё ещё не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер
- Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000