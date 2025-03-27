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Два игрока покинули лагерь ФК ЮКСА после неудачного просмотра

Первая лига

Не смогли оправдать ожидания тренерского штаба

Два игрока покинули лагерь ФК ЮКСА после неудачного просмотра

Фото: CSMPolitehnicaIasiOficial/ Автор - draqos pascaneanu

Новина українською

Два украинских игрока покинули расположение ФК "ЮКСА", где находились на просмотре.

Речь идет об Артеме Векленко и Михаиле Плохотнюке, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Оба футболиста не смогли впечатлить тренерский штаб клуба и покинули лагерь команды.

В первой части сезона Векленко выступал за "Ниву" Тернополь (3 матча), а Плохотнюк – за "Минай" (3 поединка).

Ранее сообщалось, что Плохотнюк не подошел сумской "Виктории".

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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