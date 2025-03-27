Экс-вратарь Днепра-1 ответил на слухи о своем пребывании в клубе Первой лиги

Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Юрчук прокомментировал слухи о том, что он находится в тренировочном лагере "Подолья".

- Меня в тренировочном лагере "Подолья" не было, думаю, что эти слухи возникли из-за того, что тренером вратарей "Подолья" является Николай Медин.

- Вы находитесь без клуба с лета 2024 года, не думали об окончании карьеры?

- Нет, планирую еще поиграть, - сказал Юрчук для сайта Украинский футбол.

Напомним, что 34-летний Юрчук с лета 2024 года находится в статусе свободного агента. Он выступал за "Днепр-1" с начала его основания (с 2017 года) и до его расформирования. Всего в футболке спортклубовцев он провел 63 матча, пропустив 66 мячей.