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Феникс-Мариуполь подписал бывшего хавбека Виктории - Источник

Первая лига

Сергей Машталир пополнил ряды команды

Феникс-Мариуполь подписал бывшего хавбека Виктории - Источник

Фото: ФК Ужгород

Новина українською

Полузащитник Сергей Машталир определился с новым клубом.

26-летний футболист подписал контракт с перволиговым ФСК "Мариуполь", которого спас от банкротства любительский ФК "Феникс". Об этом сообщает Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Детали сотрудничества неизвестны.

До этого он выступал за сумскую "Викторию". В осенней части сезона 36-летний вингер провел 13 матчей и забил 1 гол.

Ранее Машталир также играл за "Ужгород", "Минай" и "Оболонь".

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Сергей Машталир ФСК Мариуполь
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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