Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феникс-Мариуполь подписал бывшего хавбека Виктории - Источник
Сергей Машталир пополнил ряды команды
Фото: ФК Ужгород
Полузащитник Сергей Машталир определился с новым клубом.
26-летний футболист подписал контракт с перволиговым ФСК "Мариуполь", которого спас от банкротства любительский ФК "Феникс". Об этом сообщает Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Детали сотрудничества неизвестны.
До этого он выступал за сумскую "Викторию". В осенней части сезона 36-летний вингер провел 13 матчей и забил 1 гол.
Ранее Машталир также играл за "Ужгород", "Минай" и "Оболонь".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- Зеленский: Путин скоро умрет, это факт, и все закончится
- Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб
- Буковина отказалась от подписания экс-вингера клубов УПЛ
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000