Феникс-Мариуполь подписал бывшего хавбека Виктории - Источник

Полузащитник Сергей Машталир определился с новым клубом.

26-летний футболист подписал контракт с перволиговым ФСК "Мариуполь", которого спас от банкротства любительский ФК "Феникс". Об этом сообщает Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Детали сотрудничества неизвестны.

До этого он выступал за сумскую "Викторию". В осенней части сезона 36-летний вингер провел 13 матчей и забил 1 гол.

Ранее Машталир также играл за "Ужгород", "Минай" и "Оболонь".