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ЮКСА разгромила в спарринге виницкую Ниву

Первая лига

Доказали преимущество в классе

ЮКСА разгромила в спарринге виницкую Ниву

ЮКСА

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Перволиговая ЮКСА разгромно обыграла в контрольном матче представителя Второй лиги - винницкую "Ниву" (3:0).

Голы в составе коллектива из Тарасовки забивали Роман Дебелко, Максим Казаков и Матеус Фого.

22 марта ЮКСА минимально уступила в спарринге львовскому "Руху" со счетом 1:2.

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Контрольный поединок. Киев, 26 марта

ЮКСА Тарасовка – "Нива" Винница – 3:0

Голы: Дебелко, 10, Казаков, 35, Фого, 42

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