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ЮКСА разгромила в спарринге виницкую Ниву
Доказали преимущество в классе
ЮКСА
Перволиговая ЮКСА разгромно обыграла в контрольном матче представителя Второй лиги - винницкую "Ниву" (3:0).
Голы в составе коллектива из Тарасовки забивали Роман Дебелко, Максим Казаков и Матеус Фого.
22 марта
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Контрольный поединок. Киев, 26 марта
ЮКСА Тарасовка – "Нива" Винница – 3:0
Голы: Дебелко, 10, Казаков, 35, Фого, 42
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