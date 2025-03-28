Дебют для Калиниченко в качестве тренера Миная. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Наконец-то дождались возобновления Первой лиги. В стартовом матче весенней части сезона в группе "Выбывание" вышгородский "Диназ" будет принимать "Минай".

Группа "Выбывание". Первый тур

"Диназ" - "Минай"

29.03.2025. 13:00. "Диназ". Демидов

Перед стартом весенней части сезона "Минай" на три очка опережает "Диназ" в турнирной таблице. Очень много изменений произошло у этих команд во время межсезонья. Известный украинский специалист Александр Рябоконь покинул пост главного тренера "Диназа". По словам Рябоконя, у нового спонсора вышгородского клуба рвения хватило лишь на месяц. Таким образом, в течение полугода не было никаких выплат. Футболисты играли на энтузиазме. "Диназ" должен доиграть этот сезон, но о каких-то турнирных перспективах с такой финансовой ситуацией говорить сложно. С командой сейчас в качестве тренера работает Александр Головко. Ряд ведущих игроков уже покинули "Диназ", поэтому основной акцент тренерский штаб будет делать на молодежь. Потери Картушова, Новикова, Сейтхалилова, Кулика, Мораренко очень существенны.

"Минай" в это межсезонье назначил нового главного тренера. Вместо Любеновича назначили Калиниченко. По словам нового тренера, основной акцент также будет сделан на молодежь. Ряд футболистов уже покинули закарпатцев. Среди позитива стоит отметить то, что удалось оставить в команде Гуничева, Дмитрука, Чуева. Тренерскому штабу Калиниченко придется формировать новую команду и на это уйдет время. По словам тренера, финансовых проблем в клубе нет.

У гостей больше шансов на победу, ведь у вышгородцев ситуация плачевная. "Минай" должен набирать три очка, но надеемся, что хозяева все же навяжут борьбу.