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Диназ - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Диназ - Минай: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Діназ

Новина українською

В стартовом матче весенней части сезона 13-я команда будет принимать 15-ю. Это встреча кризисных клубов, которые существенно обновились во время зимнего межсезонья. Главным тренером "Диназа" весной будет работать Александр Головко, а закарпатцев возглавил Калиниченко.

Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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