Диназ - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче весенней части сезона 13-я команда будет принимать 15-ю. Это встреча кризисных клубов, которые существенно обновились во время зимнего межсезонья. Главным тренером "Диназа" весной будет работать Александр Головко, а закарпатцев возглавил Калиниченко.

Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.