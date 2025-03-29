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Диназ - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - Минай: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Діназ
В стартовом матче весенней части сезона 13-я команда будет принимать 15-ю. Это встреча кризисных клубов, которые существенно обновились во время зимнего межсезонья. Главным тренером "Диназа" весной будет работать Александр Головко, а закарпатцев возглавил Калиниченко.
Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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