Экс-вратарь ФСК Мариуполь не прошел просмотр в Минае. В чем причина?

Голкипер Павел Кравцов покинул расположение "Миная". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 25-летний футболист не сумел успешно пройти просмотр в закарпатском клубе из-за обострения старой травмы.

В периоды с 2017 по 2021 и с 2021 годы Кравцов выступал за ФСК "Мариуполь". В нынешнем сезоне Павел провел за "азовцев" лишь один официальный матч.



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