Интригующее противостояние в Запорожье, Прикарпатье будет принимать Феникс-Мариуполь. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра двумя матчами в группе "Выбывание" продолжится первый тур весенней части сезона. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний в Запорожье и Ивано-Франковске.

Группа "Выбывание". Первый тур

"Металлург" - "Подолье"

30.03.2025. 12:00. "Славутич Арена". Запорожье

Третья команда группы "Выбывание" будет принимать последнюю. Среди зимних новичков "Металлурга" прежде всего стоит отметить подписание опытного хавбека Владислава Нехтия. У запорожцев были определенные потери зимой, но они не существенные. Прежде всего важно, что удалось сохранить костяк команды. Перед началом весенней части сезона подопечные Близнюка сыграли контрольный матч против "Александрии" - 2:3. Эта игра доказала, что запорожцы являются конкурентоспособными.

"Подолье" провалило первую часть сезона и постарается весной реабилитироваться. У хмельницкого коллектива существенные изменения перед второй частью сезона. Сергей Ковалец пригласил в свою команду ряд опытных футболистов. Среди новичков прежде всего стоит отметить Кухарука, Квасова, Савина, Швеца, Кулиша. Во время сборов "Подолье" сыграло десять спаррингов: три победы, шесть ничьих и одно поражение. Ожидаем увидеть совсем другой футбол от хмельничан весной.

"Прикарпатье" - "Феникс-Мариуполь"

30.03.2025. 14:00. "Рух". Ивано-Франковск

Несколько недель назад были все шансы на то, что этот матч не состоится. Однако, "Мариуполь" все же продолжит свои выступления в Первой лиге. Руку помощи азовскому клубу протянул любительский "Феникс" (Подмонастырь), руководство которого согласилось оплатить прежние долги клуба, а также часть задолженностей по зарплатам перед бывшими игроками. Во второй части этого сезона-2024/25 команда будет выступать в Первой лиге под названием "Феникс-Мариуполь". Возглавляет коллектив Максим Фещук. На этой неделе команда подписала сразу 19-ть футболистов. Из игроков, которые защищали цвета ФСК "Мариуполь в "первой части сезона, в составе команды остались трое: защитник Егор Булгаков, полузащитники Андрей Богданов и Антон Байдал. По кадровому потенциалу эта команда точно не будет отставать, но не ожидаем выдающихся результатов сразу, ведь футболистам нужно время, чтобы сыграться.

"Прикарпатье" не претерпело существенных кадровых изменений зимой. Среди потерь стоит отметить Семку, Замуренко и Коса. Должен усилить команду Цыбульник, который перешел из "Подолья". От ивано-франковского коллектива всегда ожидают большего, но стабильности не хватает. Возможно, во второй части этого сезона команда сможет проявить себя?