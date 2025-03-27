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Тренер Феникса-Мариуполя: Вчера мы подписали сразу 19 игроков

Первая лига

Клуб может рассчитывать только на свободных агентов

Тренер Феникса-Мариуполя: Вчера мы подписали сразу 19 игроков

Фото: УПЛ ТБ

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Главный тренер команды "Феникс-Мариуполь" Максим Фещук рассказал о новых игроках и задачах новой команды в Первой лиге.

- Бизнесмены из Львовщины приобрели клуб "Мариуполь" и сделали это в тот период, когда уже нельзя было официально осуществлять трансферы. Я мог рассчитывать только на свободных агентов. Поэтому, сотрудничая с агентами и пользуясь знакомствами в футбольных кругах, удалось собрать команду. Поэтому вчера мы подписали 19 контрактов.

- Какие цели ставит перед вами руководство клуба?

- Конечно, это сохранение прописки в Первой лиге. Шансы на это неплохие, но для этого нужно иметь хорошую команду, ее нужно тренировать. В худшем варианте - команда понизится во Вторую лигу, а мы с "Фениксом" к тому шли как к повышению, - сказал Фещук.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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