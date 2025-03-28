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Виктория подписала экс-защитника Буковины
Юрий Дудник нашел новый клуб
Фото: ФК Вікторія Суми
Бывший защитник "Буковины" Юрий Дудник подписал контракт с "Викторией", сообщает пресс-служба сумского клуба.
Срок действия соглашения не разглашается.
В этом месяце 22-летний Дудник покинул "Буковину". В первой части сезона он провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Также он успел поиграть за "Зарю" U-19, чешский "Баник" Соколов и "Кремень".
"Виктория" занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги в группе "Выбывания".
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Источник:ФК Вікторія Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
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