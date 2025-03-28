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Виктория подписала экс-защитника Буковины

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Юрий Дудник нашел новый клуб

Виктория подписала экс-защитника Буковины

Фото: ФК Вікторія Суми

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Бывший защитник "Буковины" Юрий Дудник подписал контракт с "Викторией", сообщает пресс-служба сумского клуба.

Срок действия соглашения не разглашается.

В этом месяце 22-летний Дудник покинул "Буковину". В первой части сезона он провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Также он успел поиграть за "Зарю" U-19, чешский "Баник" Соколов и "Кремень".

"Виктория" занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги в группе "Выбывания".

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Виктория (Сумы)
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Источник:
ФК Вікторія Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
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