Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Интересное противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Запорожье. Местный "Металлург" будет принимать "Подолье". Хмельницкий коллектив существенно усилился зимой и постарается как можно быстрее подняться из зоны вылета. Однако, против запорожцев подопечным Ковальца легко точно не будет.
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик получил награду игрока матча
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- Все лидеры забирают свое. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000