Металлург - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Запорожье. Местный "Металлург" будет принимать "Подолье". Хмельницкий коллектив существенно усилился зимой и постарается как можно быстрее подняться из зоны вылета. Однако, против запорожцев подопечным Ковальца легко точно не будет.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.