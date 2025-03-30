  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлург - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлург - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлург - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Интересное противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Запорожье. Местный "Металлург" будет принимать "Подолье". Хмельницкий коллектив существенно усилился зимой и постарается как можно быстрее подняться из зоны вылета. Однако, против запорожцев подопечным Ковальца легко точно не будет.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Интригующее противостояние в Запорожье, Прикарпатье будет принимать Феникс-Мариуполь. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Диназ - Минай 1:2. Калиниченко дебютирует с победы
yellow-arrow
Диназ - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье (Хмельницкий) Металлург (Запорожье) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости