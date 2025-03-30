Прикарпатье - Феникс-Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В гости к "Прикарпатью" приехал "Феникс-Мариуполь". Были все шансы на то, что "Мариуполь" не доиграет этот сезон. Руку помощи азовскому клубу протянул любительский "Феникс" (Подмонастырь). Во второй части этого сезона-2024/25 команда будет выступать в Первой лиге под названием "Феникс-Мариуполь". Возглавляет коллектив Максим Фещук. Сможет ли "Прикарпатье" победить команду, которая собиралась буквально перед началом весенней части сезона?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.