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Прикарпатье - Феникс-Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Прикарпатье - Феникс-Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Феникс-Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Прикарпаття

Новина українською

В гости к "Прикарпатью" приехал "Феникс-Мариуполь". Были все шансы на то, что "Мариуполь" не доиграет этот сезон. Руку помощи азовскому клубу протянул любительский "Феникс" (Подмонастырь). Во второй части этого сезона-2024/25 команда будет выступать в Первой лиге под названием "Феникс-Мариуполь". Возглавляет коллектив Максим Фещук. Сможет ли "Прикарпатье" победить команду, которая собиралась буквально перед началом весенней части сезона?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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