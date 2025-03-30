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Прикарпатье - Феникс-Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Феникс-Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Прикарпаття
В гости к "Прикарпатью" приехал "Феникс-Мариуполь". Были все шансы на то, что "Мариуполь" не доиграет этот сезон. Руку помощи азовскому клубу протянул любительский "Феникс" (Подмонастырь). Во второй части этого сезона-2024/25 команда будет выступать в Первой лиге под названием "Феникс-Мариуполь". Возглавляет коллектив Максим Фещук. Сможет ли "Прикарпатье" победить команду, которая собиралась буквально перед началом весенней части сезона?
Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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