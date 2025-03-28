В Фениксе-Мариуполе раскрыли имя капитана команды

Главный тренер "Феникса-Мариуполя" Максим Фещук рассказал о трудностях формирования состава и выборе капитана команды на предстоящую игру с "Прикарпатьем".

- Конечно, риски были и есть. Прежде всего, у нас еще неделю назад не было и команды для участия в Первой лиге. Мне нужно было быстро собрать нормальных, качественных футболистов, которые еще были на рынке. У меня открыто спросили: ты вообще сможешь найти достаточное количество игроков, чтобы выйти на первую игру? Я ответил утвердительно, что - да. Обещаю.

- Из того, что мне известно, все у вас получилось и сейчас у "Феникса-Мариуполя" есть уже 19 игроков.

- Так и есть. 19 игроков уже на контракте. Я за короткий срок собрал амбициозных и голодных к футболу ребят, которые еще могут и хотят о себе заявить, напомнить. Они точно умеют играть в футбол.

- Вы сказали, что футболисты на контрактах. Речь о полноценных трудовых договорах или пока ребята согласились играть под гарантии в виде честного слова? Просто новому клубу без году неделя...

- Речь о полноценных контрактах. С каждым игроком подписаны краткосрочные соглашения сроком на три месяца. То есть, до завершения сезона 2024/25 годов в Первой лиге.

- Кто выведет "Феникс-Мариуполь" на игру против "Прикарпатья" с капитанской повязкой?

- Предлагаю вам угадать.

- Богданов?

- В яблочко, именно Андрей, - сказал Фещук.

Матч "Прикарпатье" - "Феникс-Мариуполь" состоится в воскресенье, 30 марта.