Новичок Металлурга после перехода в клуб: Здесь хорошая команда и есть перспектива

Новичок "Металлурга" Владислав Нехтий поделился мыслями после перехода в клуб. Полузащитник уже успел проявить себя в товарищеском матче, отметившись голом в воротах "Александрии" (2:3).

"Многих ребят из команды я знал раньше, с некоторыми даже играли вместе, поэтому адаптация прошла быстро. В Запорожье созданы хорошие условия - есть футбольная база с натуральными полями, хороший стадион, на котором будет приятно играть.

В этом сезоне я уже играл против "Металлурга", знаю, что здесь хорошая команда и есть перспектива. Жаль, что не попали в Чемпионскую группу, над этим мы будем работать уже в следующем сезоне, но сейчас надо показать максимальный результат.

В матче с "Александрией" - это была хорошая проверка для нас, ведь соперник - вторая команда УПЛ. Важно было проверить наши возможности на фоне такой команды. До первого официального матча в этом сезоне остается меньше недели, надеюсь, что мы сможем порадовать наших болельщиков в игре с "Подольем", - сказал Нехтий.