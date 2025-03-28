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Новичок Металлурга после перехода в клуб: Здесь хорошая команда и есть перспектива
Владислав Нехтий рассказал о своей адаптации в новой команде
Фото: МФК Металург
Новичок "Металлурга" Владислав Нехтий поделился мыслями после перехода в клуб. Полузащитник уже успел проявить себя в товарищеском матче, отметившись голом в воротах "Александрии" (2:3).
"Многих ребят из команды я знал раньше, с некоторыми даже играли вместе, поэтому адаптация прошла быстро. В Запорожье созданы хорошие условия - есть футбольная база с натуральными полями, хороший стадион, на котором будет приятно играть.
В этом сезоне я уже играл против "Металлурга", знаю, что здесь хорошая команда и есть перспектива. Жаль, что не попали в Чемпионскую группу, над этим мы будем работать уже в следующем сезоне, но сейчас надо показать максимальный результат.
В матче с "Александрией" - это была хорошая проверка для нас, ведь соперник - вторая команда УПЛ. Важно было проверить наши возможности на фоне такой команды. До первого официального матча в этом сезоне остается меньше недели, надеюсь, что мы сможем порадовать наших болельщиков в игре с "Подольем", - сказал Нехтий.
Матч "Металлург" - "Подолье" состоится 30 марта и начнется в 12:00.
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