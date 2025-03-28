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Дело может дойти до суда. Два игрока клуба Первой лиги не простили долги

Первая лига

Главный тренер Максим Фещук - о ситуации с долгами

Дело может дойти до суда. Два игрока клуба Первой лиги не простили долги

pfl.ua

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Главный тренер "Феникса-Мариуполя" Максим Фещук рассказал, что два футболиста ФСК "Мариуполь" не согласились отказаться от финансовых претензий к клубу, и, возможно, дело придется решать в суде.

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- Я не владею такой информацией, но предполагаю, что у ФСК "Мариуполь" остались долги перед игроками, возможно и ПФЛ. Если это так, то кто их будет закрывать? О банкротстве клуба тоже пока ничего не слышно.

- Одним из пунктов при объединении клубов был такой, что игроки и работники ФСК "Мариуполь" должны были подписать бумаги, что они не имеют никаких финансовых претензий к нему.

Только два футболиста отказались признавать, что финансовых претензий к ФСК "Мариуполь" у них нет. Возможно, будут подавать в суд, но, думаю, все же удастся этот вопрос урегулировать мирным путем.

- Кто?

- Не хочу озвучивать фамилии, извините, - сказал Фещук.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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