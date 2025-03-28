Защитник Нивы Т: Пауза в Первой лиги почти пять месяцев. Так не должно быть

Защитник "Нивы" Тернополь Арсен Слотюк рассказал о подготовке команды к чемпионату, капитанской повязке и первом официальном матче.

- Как команда прошла все три этапа подготовки? Удалось ли набрать оптимальную форму и полноценно подготовиться к возобновлению чемпионата?

- Да, мы завершили период подготовки к чемпионату. Тренировочные сборы состояли из трех этапов, на каждом из которых работали над физической, функциональной и тактической подготовкой. Также нужно было привыкнуть друг к другу и наладить определенные игровые моменты, потому что произошло много изменений в этот период - появилось большое количество новых игроков в команде.

Скажу откровенно, были созданы хорошие условия для тренировочных сборов. Проживание в комфортных условиях, хорошее питание и отличное восстановление после тренировок помогли пройти этот этап с меньшим количеством травм. Тренировались на новом поле с искусственным покрытием, которое наконец появилось в Тернополе. Это был период тяжелой работы, которую мы, футболисты и тренерский штаб, успешно выполнили, и, надеюсь, это нам поможет в официальных матчах.

- В большинстве контрольных матчей ты выходил на поле с капитанской повязкой. Сохранится ли эта тенденция и в официальных играх чемпионата?

- Не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Если, прежде всего, футболисты, тренерский штаб и клуб видят меня в роли капитана команды, то, конечно, я готов к этому. Надеюсь, что мои человеческие и игровые качества, а также опыт, который у меня есть, помогут молодым игрокам развиваться, а также получать как можно больше побед вместе с клубом.

- Что думаешь о первом матче против ФК "Кремень"? Готова ли команда к игре?

- Слишком большая пауза в чемпионате Первой лиги - почти пять месяцев без официальных матчей. По моему мнению, так не должно быть. Поэтому все с нетерпением ждем старта весенней части чемпионата. Нас ждет 10 матчей, в каждом из которых для нас важен результат. Мы хотим одерживать победы и приносить радость людям в это трудное для всех время.

Первая игра на выезде с неплохим соперником. Мы хорошо подготовлены и уверены в своих силах. В каждом матче будем давать свой максимум и проявлять характер, потому что без этого в Первой лиге никак!

Матч "Кремень" - "Нива" Т пройдет 31 марта и начнется в 12:00.