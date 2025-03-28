Минай подписал экс-игрока молодежек Динамо и Александрии

Центральный защитник Павел Захидный перешел в "Минай". Об этом сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

В составе "лис" 21-летний футболист будет выступать под 13-м номером.



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Захидный - воспитанник новояровского футбола. С 2020 по 2023 годы Павел выступал за молодежные команды U-19 "Динамо" и "Александрии".

В первой части текущего сезона Захидный провел 11 матчей в составе представителя Второй лиги киевского "Локомотива", отметившись двумя голами.