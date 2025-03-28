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Из аматоров - в Первую Лигу. В Фениксе рассказали об объединении с Мариуполем
Максим Фещук рассказал об объединении с Мариуполем и долгах клуба
фото из свободных источников
Главный тренер обновленного перволиговского клуба "Феникс-Мариуполь" Максим Фещук рассказал о финансовой ситуации в команде и погашении долгов.
– Я не буду лукавить и скажу, что мы давно уже думали об аттестации и обретении "Фениксом" статуса профессионального клуба. В планах даже было дебютировать во Второй лиге летом.
И вот мы вышли на руководство ФСК "Мариуполь" с предложением объединения, поинтересовались, возможно ли это. Достаточно быстро согласовали все моменты и приняли решение, а почему бы нам не спасти для клуба место в Первой лиге, если мы можем это сделать, а заодно и попробовать свои силы на таком уровне.
– Допускаю, что у ФСК "Мариуполь" остались долги перед игроками, возможно, и ПФЛ. Если это так, то кто будет их закрывать? О банкротстве клуба тоже пока ничего не слышно.
– Одним из пунктов во время объединения клубов был такой, что игроки и работники ФСК "Мариуполь" должны были подписать бумаги, что у них нет никаких финансовых претензий к нему.
Только два футболиста отказались признавать, что финансовых претензий к ФСК "Мариуполь" у них нет. Возможно, будут подавать в суд, но, думаю, все же удастся этот вопрос урегулировать мирным путем. Не хочу озвучивать фамилии, извините.
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