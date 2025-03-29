Первая лига. Диназ - Минай 1:2. Калиниченко дебютирует с победы

Наконец болельщики дождались старта весенней части сезона в Первой лиге. В Демидове в матче первого тура группы "Выбывание" вышгородский "Диназ" принимал "Минай".

Во время зимнего перерыва в чемпионате в обоих клубах произошли существенные кадровые изменения, в том числе и на тренерских скамейках. К работе в качестве главного тренера "Диназа" вернулся Александр Головко. "Минай" возглавил Евгений Калиниченко. В стартовом составе хозяев вышли пять новичков, а у гостей - шесть.

Гости сегодня решили играть в три центральных защитника. Интересная тактика от Калиниченко на матч против кризисного соперника. Уже на десятой минуте "Минай" открыл счет. Демченко в штрафной обыграл защитников и отдал на Раска, который спокойно отправил мяч в сетку - 0:1. Новички закарпатцев удачно дебютировали в новом для себя клубе. После подачи с углового в перекладину пробил Кириченко, но у игрока "Диназа" зафиксировали положение вне игры. Хозяева поля больше играли за счет длинных передач, а вот с комбинационным футболом у них чувствовались проблемы. Было заметно, что команды все же пока не сыграны.

На 30-й минуте хозяева сравняли счет. Гаврилюк завалил Кириченко и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый спокойно реализовал Кириченко - 1:1. Прессинг вышгородцев сработал. Желания у футболистов было много, а вот качество футбола до перерыва было не самое лучшее.

К сожалению, в начале второго тайма сразу объявили воздушную тревогу и игру остановили. Пауза длилась час, но матч все же возобновился. Нельзя сказать, что команды не хотели выиграть, но индивидуального мастерства не хватало. К тому же, было много вопросов к командной игре обоих коллективов. Хозяева владели инициативой, но выжать хотя бы что-то из своих атак не могли.

А вот гости довольно неожиданно смогли выйти вперед. Удар Демченко парировал голкипер, но первым на добивании оказался Рязанцев - 1:2. Замена Калиниченко сработала. Несмотря на все усилия сравнять счет подопечные Головко не смогли.

Группа "Выбывание". Первый тур

"Диназ" - "Минай" 1:2

Голы: Кириченко (30, пен) - Раско (10), Рязанцев (74)

"Диназ" (стартовый состав): Волошин - Михайленко, Котуха, Кириченко, Черткоев, Ворона, Кайда, Следзевский, Теплюк, Приходько, Старенький

"Минай" (стартовый состав): Росул - Чуев, Токарь, Гаврилюк, Малаки, Прихна, Дорошенко, Раско, Воробчак, Дмитрук, Демченко