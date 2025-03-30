Первый тур завершится в Горишних Плавнях. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Эта игра будет последней в первом туре группы "Выбывание". "Кремень" будет принимать тернопольскую "Ниву“ в Горишних Плавнях. Сможет ли предпоследняя команда группы навязать борьбу фавориту?

Первая лига. Первый тур. Группа "Выбывание"

"Кремень" - "Нива"

31 марта. 12:00. Горишние Плавни. "Юность"

После окончания первой части первенства всем игрокам "Кремня" был предоставлен статус свободных агентов и возможность трудоустроиться в других клубах. Однако этим шансом воспользовались далеко не все. Сразу 14 футболистов решили остаться в "Кремне". Несколько дней назад клуб подписал контракты сразу с 20 футболистами. Сейчас сложно сказать в каком состоянии команда подойдет к первому матчу весенней части сезона, но ожидать оптимальной формы точно не стоит. Безвыигрышная серия "Кремня" в чемпионате длится 9 игр: 2 ничьи и 7 поражений. Есть все шансы что она продолжится.

"Нива" первую часть чемпионата завершила трехматчевой победной серией. Зимой "Ниву" покинули основные центрбек, опорник, атакующий хавбек, два инсайда, лучший бомбардир. Безусловно, это существенные потери, но не думаем, что они вызовут большие проблемы тренерскому штабу. По кадровому потенциалу "Нива" имеет все шансы достигать результата в группе "Выбывание". Если не побеждать "Кремень", то о каких амбициях вообще можно говорить?