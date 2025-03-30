  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первый тур завершится в Горишних Плавнях. Что смотреть в понедельник в Первой лиге
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый тур завершится в Горишних Плавнях. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Первая лига

Испытание для хозяев

Первый тур завершится в Горишних Плавнях. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Эта игра будет последней в первом туре группы "Выбывание". "Кремень" будет принимать тернопольскую "Ниву“ в Горишних Плавнях. Сможет ли предпоследняя команда группы навязать борьбу фавориту?

Первая лига. Первый тур. Группа "Выбывание"

"Кремень" - "Нива"

31 марта. 12:00. Горишние Плавни. "Юность"

После окончания первой части первенства всем игрокам "Кремня" был предоставлен статус свободных агентов и возможность трудоустроиться в других клубах. Однако этим шансом воспользовались далеко не все. Сразу 14 футболистов решили остаться в "Кремне". Несколько дней назад клуб подписал контракты сразу с 20 футболистами. Сейчас сложно сказать в каком состоянии команда подойдет к первому матчу весенней части сезона, но ожидать оптимальной формы точно не стоит. Безвыигрышная серия "Кремня" в чемпионате длится 9 игр: 2 ничьи и 7 поражений. Есть все шансы что она продолжится.

"Нива" первую часть чемпионата завершила трехматчевой победной серией. Зимой "Ниву" покинули основные центрбек, опорник, атакующий хавбек, два инсайда, лучший бомбардир. Безусловно, это существенные потери, но не думаем, что они вызовут большие проблемы тренерскому штабу. По кадровому потенциалу "Нива" имеет все шансы достигать результата в группе "Выбывание". Если не побеждать "Кремень", то о каких амбициях вообще можно говорить?

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Прикарпатье - Феникс-Мариуполь 0:0. Грустные нули в Ивано-Франковске
yellow-arrow
Первая лига. Металлург - Подолье 1:2. Запорожцы проиграли в большинстве
yellow-arrow
Прикарпатье - Феникс-Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень (Кременчуг) Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости