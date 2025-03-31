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Кремень - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кремень - Нива Тернополь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 31.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Первый тур группы "Выбывание" завершится в Горишних Плавнях, где "Кремень" будет принимать тернопольскую "Ниву". Гости считаются фаворитами этого противостояния, ведь непонятно в каком состоянии подошел "Кремень" к старту весенней части сезона. Безвыигрышная серия "Кремня" в чемпионате длится 9 игр: 2 ничьи и 7 поражений.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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