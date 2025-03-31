Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кремень - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Нива Тернополь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 31.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Первый тур группы "Выбывание" завершится в Горишних Плавнях, где "Кремень" будет принимать тернопольскую "Ниву". Гости считаются фаворитами этого противостояния, ведь непонятно в каком состоянии подошел "Кремень" к старту весенней части сезона. Безвыигрышная серия "Кремня" в чемпионате длится 9 игр: 2 ничьи и 7 поражений.
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде
- Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Кубок Англии. Борнмут – Манчестер Сити 1:2. Закономерный камбек команды Гвардиолы
- Тренер Феникса-Мариуполя: Вчера мы подписали сразу 19 игроков
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000