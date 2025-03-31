Кремень - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первый тур группы "Выбывание" завершится в Горишних Плавнях, где "Кремень" будет принимать тернопольскую "Ниву". Гости считаются фаворитами этого противостояния, ведь непонятно в каком состоянии подошел "Кремень" к старту весенней части сезона. Безвыигрышная серия "Кремня" в чемпионате длится 9 игр: 2 ничьи и 7 поражений.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.