Первая лига. Металлург - Подолье 1:2. Запорожцы проиграли в большинстве

Противостояние в Запорожье ожидали с особым интересом. "Подолье" перед этим матчем занимало последнее место в группе, но от этого коллектива весной ожидали существенного прогресса. Хмельницкая команда с 28 сентября в Первой лиге не побеждала восемь туров подряд.

В стартовом составе запорожцев вышел один новичок - нападающий Владислав Нехтий. А вот у "Подолья" сегодня с первых минут появились трое зимних новичков.

Начало встречи шокировало хозяев поля. Уже на первой минуте Антон Савин решился на удар из-за пределов штрафной и мяч от руки голкипера залетел в ворота - 0:1. После гола запорожцы пытались прибавить в активности, но у них чувствовались проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. Также стоит отдать должное гостям, которые организованно оборонялись. На 16-й минуте после подачи со штрафного Кухарук головой пробил в дальний угол - 0:2. Ужасное развитие событий для запорожцев. Подопечные Ковальца забили даже больше чем создали моментов. Больше голов до перерыва не было. Разочаровали хозяева поля своей игрой.

Уже в начале второго тайма гости остались в меньшинстве. За грубую игру против Бандурина вторую желтую получил Шаврин. После этого прогнозируемо прибавили в активности хозяева поля, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Подопечные Ковальца после перерыва даже не думали об атаке, а им это и не нужно было.

Стандарт помог запорожцам забить на последней минуте. Алибеков подал с углового, а Нехтий головой переправил мяч в сетку - 1:2. Тем не менее, сравнять счет хозяева не смогли.

Победа позволила "Подолью" подняться с последнего места.

Первая лига. Группа "Выбывание"

"Металлург" - "Подолье" 1:2

Голы: Нехтий (90) - Савин (1), Кухарук (16)

Удаление: Шаврин (47)

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Клименко, Юречко, Козлов, Товкач, Борисенко, Алибеков, Бандурин, Близниченко, Нехтий, Иродовский

"Подолье" (стартовый состав): Задерейко - Корешков, Чушенко, Швец, Балан, Кухарук, Панчишин, Лис, Савин, Гемега, Шаврин