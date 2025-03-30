Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Металлург - Подолье 1:2. Запорожцы проиграли в большинстве
Стартовая игра воскресенья
Фото: МФК Металург
Противостояние в Запорожье ожидали с особым интересом. "Подолье" перед этим матчем занимало последнее место в группе, но от этого коллектива весной ожидали существенного прогресса. Хмельницкая команда с 28 сентября в Первой лиге не побеждала восемь туров подряд.
В стартовом составе запорожцев вышел один новичок - нападающий Владислав Нехтий. А вот у "Подолья" сегодня с первых минут появились трое зимних новичков.
Начало встречи шокировало хозяев поля. Уже на первой минуте Антон Савин решился на удар из-за пределов штрафной и мяч от руки голкипера залетел в ворота - 0:1. После гола запорожцы пытались прибавить в активности, но у них чувствовались проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. Также стоит отдать должное гостям, которые организованно оборонялись. На 16-й минуте после подачи со штрафного Кухарук головой пробил в дальний угол - 0:2. Ужасное развитие событий для запорожцев. Подопечные Ковальца забили даже больше чем создали моментов. Больше голов до перерыва не было. Разочаровали хозяева поля своей игрой.
Уже в начале второго тайма гости остались в меньшинстве. За грубую игру против Бандурина вторую желтую получил Шаврин. После этого прогнозируемо прибавили в активности хозяева поля, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Подопечные Ковальца после перерыва даже не думали об атаке, а им это и не нужно было.
Стандарт помог запорожцам забить на последней минуте. Алибеков подал с углового, а Нехтий головой переправил мяч в сетку - 1:2. Тем не менее, сравнять счет хозяева не смогли.
Победа позволила "Подолью" подняться с последнего места.
Первая лига. Группа "Выбывание"
"Металлург" - "Подолье" 1:2
Голы: Нехтий (90) - Савин (1), Кухарук (16)
Удаление: Шаврин (47)
"Металлург" (стартовый состав): Байда - Клименко, Юречко, Козлов, Товкач, Борисенко, Алибеков, Бандурин, Близниченко, Нехтий, Иродовский
"Подолье" (стартовый состав): Задерейко - Корешков, Чушенко, Швец, Балан, Кухарук, Панчишин, Лис, Савин, Гемега, Шаврин
Популярное сейчас
- Вингер Шахтера рассказал, почему не попадает в состав и даже в заявку донецкой команды
- Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны за минувшие сутки?
- 4 очка от зоны Лиги чемпионов. Лечче – Рома 0:1. Обзор матча
- Воспитанник Шахтера официально перешел в клуб Первой лиги
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей