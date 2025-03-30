Первая лига. Прикарпатье - Феникс-Мариуполь 0:0. Грустные нули в Ивано-Франковске

Во время зимней паузы в чемпионата из-за финансовых трудностей стоял вопрос о продолжении выступлений "Мариуполя". В трудное время плечо подставил любительский клуб "Феникс". Во второй части сезона команда будет выступать под названием "Феникс-Мариуполь" под руководством известного в прошлом нападающего клубов УПЛ Максима Фещука. Состав команды почти полностью обновился за счет игроков в статусе свободных агентов. У "Прикарпатья" существенных изменений во время межсезонья не произошло.

В стартовом составе хозяев вышло двое новичков. Это защитник Юрий Романюк и нападающий Мирослав Трофимюк. С первой части сезона у "Мариуполя" осталось только трое игроков. Это Богданов, Булгаков и Байдал.

Уже на второй минуте "Прикарпатье" могло выходить вперед, но Радульский пробил в штангу. Повезло в этом эпизоде гостям. После сложных первых минут подопечные Фещука смогли отвести игру от собственных ворот, но с конструктивом у них были существенные проблемы. К сожалению, очень мало моментов было в первой половине встречи. На 39-й минуте впервые в матче пришлось вступать в игру Кучеруку, когда он парировал удар Булгакова. На перерыв соперники ушли без голов.

Сразу после перерыва футболисты "Прикарпатья" продолжили владеть инициативой, но играли они максимально примитивно. Очень унылый футбол был в Ивано-Франковске. Хозяева ничего не могли сделать с защитой команды Фещука. На 72-й минуте опасно из-за пределов штрафной пробивал Бучакчийский, но мимо ворот. В итоге, матч так и завершился без голов.

Первая лига. Группа "Выбывание"

"Прикарпатье" - "Феникс-Мариуполь" 0:0

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Романюк, Француз, Швец, Демкив, Титов, Соловьев, Радульский, Бучакчийский, Беспалько, Трофимюк

"Феникс-Мариуполь" (стартовый состав): Жупанский - Дворовенко, Червак, Махнев, Сидоренко, Вовкун, Богданов, Булгаков, Байдал, Машталир, Буряк