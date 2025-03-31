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Первая лига. Кремень - Нива Тернополь 1:2. Подопечные Вирта дожали аутсайдера

Первая лига

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Первая лига. Кремень - Нива Тернополь 1:2. Подопечные Вирта дожали аутсайдера

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый тур группы "Выбывание" завершился в Горишних Плавнях, где "Кремень" принимал "Ниву". В этом противостоянии был очевидный фаворит и это гости из Тернополя.

После победы "Подолья" коллектив из Кременчуга опустился на последнее место. Учитывая это, подопечным Климовского желательно было набирать очки, но с результатами в этом сезоне у "Кремня" существенные проблемы. "Кремень" девять матчей подряд не мог выиграть: две ничьи и семь поражений.

Игра началась в медленном темпе. "Нива" больше владела мячом, но было много сумбура в игре команды Вирта. Стоит также отметить непростые погодные условия, ведь под дождем было сложно играть комбинационно. Первый опасный момент случился на 18-й минуте, когда Мысык пробил выше ворот из выгодной позиции. Также стоит отдать должное номинальным хозяевам, которые при первой возможности старались выбегать в атаку. Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов, но гости все же добились своего на 40-й минуте. Мысык подал, а Галадей головой переправил мяч в сетку - 0:1.

Довольно неожиданно в начале второго тайма хозяева сравняли счет. Савицкий подал с углового на Ждановича, который выиграл верховую борьбу и мяч оказался у Сидоренко, а Даниил расстрелял ворота - 1:1. Этот гол добавил футболистам "Кремня" уверенности и они могли выходить вперед. Опасный удар Покася парировал Ольховой. В конце встречи гости добавили в активности, но у них мало что получалось в атаке.

На 82-й минуте фортуна все же улыбнулась "Ниве". После подачи Михальчука головой в ближний угол пробил Напуда - 1:2. В итоге, победа гостей.

Первая лига. Группа "Выбывание"

"Кремень" - "Нива" 1:2

Голы: Сидоренко (55) - Галадей (40), Напуда (82)

"Кремень" (стартовый состав): Матус - Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Жданович, Покась, Савицкий, Молько, Прокопчук, Стецюк

"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демиденко, Слотюк, Мудрый, Михальчук, Михайлив, Давыдов, Посевкин, Сидун, Мысык, Галадей

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