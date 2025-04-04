Первая лига. Непростой выезд для запорожцев. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

Встреча команд из верхней части группы "Выбывание". Гости на два очка отстают от своих конкурентов и в случае победы смогут обойти закарпатцев.

Первая лига. Второй тур. Группа "Выбывание"

"Минай" - "Металлург"

05.04.2025. 12:30. "Минай-Арена". Минай

Команды с разным настроением подходят к очному противостоянию. "Минай" в прошлом туре на выезде переиграл "Диназ“, а "Металлург“ дома уступил "Подолью“. Закарпатцы не продемонстрировали яркого футбола в Демидове, но результат на табло. Три очка "Минаю" принесли новички Раско и Рязанцев. С лучшей стороны себя проявил также нападающий Антон Демченко, который приобщился к двум голам. Таким образом, Евгений Калиниченко стартовал с победы в качестве главного тренера закарпатцев.

Запорожцы неудачно начали весеннюю часть сезона. Подопечные Близнюка уступили "Подолью" - 1:2. "Металлург" весь второй тайм играл в большинстве, но спасти игру не смог. Запорожцы провалили первую половину встречи - 0:2. Во втором тайме команда Близнюка доминировала, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Забить смогли лишь на последней минуте и то после стандарта. Смогут ли гости реабилитироваться за поражение в первом туре?