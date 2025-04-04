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Первая лига. Интригующее противостояние в Волочиске
Встреча претендентов на повышение в классе
Фото: ФК Агробізнес
Интересная встреча ожидает болельщиков Первой лиги в Волочиске. Вторая команда чемпионской группы будет принимать четвертую. Соперников отделяет всего три очка.
Первая лига. Первый тур. Группа "Чемпионская"
"Агробизнес" - "Полтава"
05.04.2025. 14:00. Волочиск. "Юность"
"Агробизнес" очень хорошо провел первую часть сезона. У команды была впечатляющая победная серия, но в конце 2024 года уже не хватило сил и стабильности. Однако, очковый запас помог команде со второго места пройти в чемпионскую группу. В межсезонье произошли определенные кадровые изменения в команде из Волочиска. Покинули команду Заяц, Мячин, Волков, но также были и усиления. К коллективу присоединились Зинь, Козак, Семка. Безусловно, эти футболисты должны усилить "Агробизнес". Подопечные Чижевского в последнем спарринге перед продолжением чемпионата уступили "Эпицентру" - 0:1.
Полтавчане произвели неоднозначное впечатление своей игрой в первой части сезона, но с главной задачей все же справились. У опытной команды чувствовались проблемы в заключительной трети поля в некоторых матчах, но в защите подопечные Сысенко играли неплохо. В межсезонье "Полтава" не была активной на трансферном рынке, но главное, что удалось сохранить всех лидеров. Покинули команду только Варцаба и Перебора.
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