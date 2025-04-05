Шанс на долгожданную победу для Кремня. Что смотреть в воскресенье в группе Выбывание

Завтра сыграют сразу три матча второго тура в группе "Выбывание". Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны быть интересными и интригующими.

Группа "Выбывание". Второй тур

"Прикарпатье" - "Кремень"

06.04.2025. 12:30. "Рух". Ивано-Франковск

В прошлом туре "Прикарпатье" разочаровало собственных болельщиков. Подопечные Рыпана дома не смогли переиграть "Феникс-Мариуполь", который только перед стартом весенней части сезона собрался. Коллектив из Ивано-Франковска играл первым номером на протяжении всего матча, но довести свои атаки до логического завершения хозяева не смогли. На старте встречи лучшую возможность забить упустил Радульский, который попал в штангу. "Прикарпатье" сейчас находится в зоне переходных игр. "Кремень" в понедельник достаточно достойно сыграл против "Нивы“, но в конце встречи все же пропустили и проиграли. За эту игру команде Климовского не должно быть стыдно, но с турнирной точки зрения ситуация очень сложная. "Кремень" занимает последнее место и не выигрывает уже десять матчей подряд (две ничьи и восемь поражений).

"Подолье" - "Виктория"

06.04.2025. 13:00. "Подолье". Хмельницкий

Хмельницкий коллектив очень удачно начал весеннюю часть сезона. Подопечные Ковальца в Запорожье переиграли "Металлург" - 2:1. Второй тайм "Подолье" играло в меньшинстве, но преимущество свое удержали. Максимально эффективно в первой половине встречи команда из Хмельницкого сыграла в атаке и забили дважды. С лучшей стороны проявили себя новички Савин и Кухарук. Три очка позволили "Подолью" подняться с последнего места, но работы впереди еще много.

Сумчане во вторник уже провели свой первый официальный матч в 2025 году. В четвертьфинале Кубка Украины "Виктория" уступила "Буковине" - 1:2. Футбола в том матче было мало, а вот борьбы хватало. Подопечные Бессмертного ничем не впечатлили. Смогут ли сумчане продемонстрировать свои лучшие качества в чемпионате?

"Нива" - "Диназ"

06.04.2025. 13:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича"

Команды в разном настроении подходят к очному противостоянию. "Нива" на выезде переиграла "Кремень“, а "Диназ“ дома уступил "Минаю“. Тем не менее, к игре коллектива из Тернополя осталось немало вопросов. Возможно, погодные условия помешали футболистам "Нивы" сыграть более качественно, но это был точно не лучший матч команды Вирта. Слишком много ошибались футболисты тернопольского коллектива и играли примитивно в заключительной трети поля. На 82-й минуте три очка "Ниве" принес гол Напуды.

"Диназ" хоть и уступил, но произвел неплохое впечатление своей игрой. Несмотря на все финансовые проблемы вышгородцы сыграли с желанием и точно поражения не заслужили. С конструктивом в заключительной трети поля чувствовались проблемы, но к самоотдаче проблем точно не должно быть. "Диназ" обходится без ничьих в Первой лиге на протяжении 6-ти игр: 2 победы и 4 поражения.