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На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги
Много? Или мало?
Украинский журналист Владимир Зверов раскрыл сумму зарплат у игроков клубов
Для примера журналист взял нововоссозданный "Феникс-Мариуполь".
"Насколько я понял из разговоров внутри клуба, у "Феникса-Мариуполь" зарплата будет примерно 30-40 тысяч гривен в месяц.
Уровень зарплат там такой же, как и у их соответствующих команд-соперников по группе "Выбывание", - сказал Зверов.
Напомним, что команды группы "Выбывание" уже сыграли стартовый тур Первой лиги в 2025 году.
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