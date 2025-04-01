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На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги

Первая лига

Много? Или мало?

На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги

Новина українською

Украинский журналист Владимир Зверов раскрыл сумму зарплат у игроков клубов Первой лиги, которые весной будут играть в группе "Выбывание".

Для примера журналист взял нововоссозданный "Феникс-Мариуполь".

"Насколько я понял из разговоров внутри клуба, у "Феникса-Мариуполь" зарплата будет примерно 30-40 тысяч гривен в месяц.

Уровень зарплат там такой же, как и у их соответствующих команд-соперников по группе "Выбывание", - сказал Зверов.

Напомним, что команды группы "Выбывание" уже сыграли стартовый тур Первой лиги в 2025 году.

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Владимир Зверов ФСК Мариуполь
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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